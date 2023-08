Pijany wjechał autem w przystanek

czytaj dalej

Przychodzimy tu pokojowo. Chcemy tylko powiedzieć, że próbujemy odzyskać nasze prawo do swobodnego dostępu do naszych plaż - mówił jeden z protestujących z "Ruchu Ręcznikowego" na plaży Marcello w Paros. Grecy protestują przeciwko zawłaszczaniu plaż przez prywatne firmy wynajmujące leżaki i parasole - informuje w sobotę portal gazety "The National Herald".