Poznań

Atak na parę Ukraińców w tramwaju. Policja zatrzymała dwóch 27-latków

Agresywni mężczyźni zaatakowali parę Ukraińców w poznańskim tramwaju
Źródło: Andrzej Prendke - Radny Miasta Poznania / facebook.com
Źródło: Andrzej Prendke - Radny Miasta Poznania / facebook.com
W jednym z poznańskich tramwajów dwaj mężczyźni zaatakowali parę Ukraińców, ponieważ rozmawiali ze sobą w swoim ojczystym języku. O zajściu poinformował miejski radny Andrzej Prendke, który był jego naocznym świadkiem i opublikował nagranie w sieci. Policja zatrzymała obu napastników.

Radny Miasta Poznania Andrzej Prendke opisał w czwartek na swoim profilu na Facebooku sytuację z poznańskiego tramwaju nr 13, w którym dwaj agresywni mężczyźni mieli zaatakować parę Ukraińców za to, że rozmawiali ze sobą po ukraińsku. Opublikował też nagranie z tego zdarzenia.

"Zaczęło się od wulgarnych wyzwisk, kazaniu 'zostawić nasze kobiety', a następnie, zaraz po drugim nagraniu, rzucili go na ziemię, skopali, a rykoszetem poszkodowana została próbująca bronić go partnerka" - opisywał radny.

"Niestety takie rzeczy wciąż się dzieją i to jest straszne"

Jak zaznaczył, na działania dwójki mężczyzn na bieżąco reagowali pasażerowie. W pierwszej kolejności słownym upomnieniem, a następnie próbą odciągnięcia ich od Ukraińca, gdy ci się na niego rzucili.

"Powinniście być po naszej stronie, robimy to dla was" - mówili mężczyźni, grożąc pozostałym pasażerom pobiciem.

Na nagraniu widzimy, jak mężczyźni otaczają parę z Ukrainy, a następnie gonią ich przez tramwaj. - Ty jesteś c**** j***** - krzyczy jeden z agresorów do mężczyzny.

Agresywni mężczyźni zaatakowali parę Ukraińców w poznańskim tramwaju
Źródło: Andrzej Prendke - Radny Miasta Poznania / facebook.com
Źródło: Andrzej Prendke - Radny Miasta Poznania / facebook.com

"Gdy poszkodowana para wyszła z tramwaju, wyszedłem wraz z nimi oferując pomoc w wezwaniu policji i zebraniu dodatkowych świadków tego zdarzenia - niestety para się na to nie zdecydowała. Zostawiłem im jednak swój numer, gdyby zmienili zdanie" - napisał Andrzej Prendke. "Film publikuję dla przestrogi, archiwizacji materiału, a może ktoś rozpozna tych mężczyzn. Niestety, takie rzeczy wciąż się dzieją i to jest straszne - trzeba być tego świadomym. Zero tolerancji dla tych dwóch idiotów" - zakończył.

Policja zajęła się sprawą z urzędu

Jak przekazał nam rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu mł. insp. Andrzej Borowiak, służby zatrzymały dwóch sprawców incydentu. Była to dwójka 27-latków. Jeden z nich pochodzi z Poznania, drugi z jego przedmieść. Jak zapowiedział Borowiak, obaj będą odpowiadać za przestępstwo dyskryminacji.

Rzecznik poznańskiej policji mówił, że do czwartku do żadnej jednostki nie wpłynęło zgłoszenie o tej sprawie. Na policję nie zgłosiły się również osoby zaatakowane, a sprawa była znana funkcjonariuszom "wyłącznie z internetu".

- Biorąc pod uwagę charakter tej sprawy, a zwłaszcza niskie pobudki, którymi kierowali się sprawcy, postanowiliśmy zająć się tą historią z urzędu. Nasze kroki w tej sprawie uzgodniliśmy z prokuraturą - powiedział Andrzej Borowiak.

- Na podstawie nagrań wideo opublikowanych w internecie, nagrań z monitoringu oraz ustaleń operacyjnych, policjanci wytypowali podejrzanych. Dzisiaj po południu dwaj z nich zostali zatrzymani. Są oni teraz w policyjnym areszcie, w komisariacie. Przygotowujemy materiały dowodowe tak, by przedstawić obu mężczyznom zarzuty z artykułu 119 Kodeksu karnego - zaznaczył.

Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Artykuł 119 Kodeksu Karnego
TAGI:
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica