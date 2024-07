"Niesforne koziołki" wróciły po "najdłuższej absencji w tym wieku"

Zdarzało się, że odmawiały posłuszeństwa, ale to była ich "najdłuższa absencja w tym wieku". Nie obyło się bez specjalnej "kuracji" w podpoznańskim Puszczykowie, dawniej popularnym letnisku. Po kilku tygodniach symbol Poznania wrócił na ratuszową wieżę. Pracownicy Muzeum Miasta Poznania mówią, że teraz mogą "spać spokojnie", a zegarmistrz wieżowy zdradza, jak "namówił" koziołki do ponownego trykania.

"Koziołki są niesforne i wszyscy o tym wiemy"

Pracownicy placówki, która sprawuje piecze nad koziołkami nie kryli radości z faktu, że symbol Poznania wrócił na swoje miejsce i znów będzie cieszył turystów i mieszkańców. - Wydaje się, że zagrożenie gradobiciem, podtopieniami i katastrofami komunikacyjnymi nie wywołało tak szerokiego zainteresowania opinii publicznej, jak brak koziołków na wieży ratuszowej. (...) Ale mówiąc już zupełnie poważnie, czasami taki brak potwierdza wartość. I my jesteśmy przekonani, że nie można deprecjonować tego symbolu Poznania. Bo my mimo zamieszczania komunikatów odczuwaliśmy, że ten brak jest po prostu dotkliwy - tłumaczył Łęcki.

Kilkutygodniowej nieobecności koziołków trudno było nie zauważyć. - To jest ich najdłuższa absencja w tym wieku - powiedziała Magdalena Mrugalska-Banaszak, kierowniczka oddziału muzeum w ratuszu i dodała: - Koziołki są niesforne i o tym wszyscy wiemy. Żyją swoim życiem i wcale nie mają zamiaru nas słuchać. (...) Nigdy przedtem nie wyjeżdżały na kurację poza Poznań, a teraz bawiły w letniskowym Puszczykowie. Mam nadzieję, że teraz są całe i zdrowe, a my nie będziemy mieć nieprzespanych nocy.

"To chyba była najtrudniejsza i najbardziej odpowiedzialna praca"

Przypomnijmy, że do awarii mechanizmu doszło w maju. To wtedy podczas jednego z pokazów koziołki ukazały się turystom i zamarły. Noc musiały spędzić na zewnątrz. Okazało się, że awaria jest poważniejsza niż przypuszczano: pękła jedna prowadnica, a druga była tak wyeksploatowana, że konieczne było naprawienie obu. Konieczne było zdemontowanie całego mechanizmu.

- Został skonstruowany przez zespół inżynierów pod kierownictwem pana docenta Krajewskiego z Politechniki Poznańskiej. Jako taki mechanizm jest unikatowy i zupełnie niepowtarzalny.. Zastosowano tam wiele teoretycznych rozwiązań charakterystycznych dla budowy maszyn. Mechanizm pracował 32 lata i wykonał samych skłonów ze 140 tysięcy, co jak wiemy w mechanice może powodować nieodwracalne uszkodzenia. Dlatego w maju koziołki uległy awarii. Pękła prowadnica, która powoduje, że koziołek się kłania i wraca do pozycji wyjściowej. Naprawiliśmy to, ale okazało się, że to był tylko początek. Koziołki zostały zdemontowane i oczyszczone. Wymieniłem też łożyska, które pełnią funkcję różnych rolek - tłumaczył zegarmistrz.