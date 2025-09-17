Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Ułatwienia w inwestycjach za łapówki. Cztery kolejne osoby zatrzymane

Nowa siedziba ZDM
Do zdarzenia doszło w Poznaniu
Źródło: Google Earth
CBA zatrzymało cztery osoby w sprawie łapówek przekazywanym urzędnikom zatrudnionym w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Pieniądze miały ułatwić realizację inwestycji budowlanych w stolicy Wielkopolski.

Funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie zatrzymali czterech mężczyzn, którzy reprezentują powiązane spółki dużej firmy z branży deweloperskiej. Zatrzymani mieli wręczać korzyści majątkowe pracownikowi Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.

"Z ustaleń śledztwa wynika, że zatrzymani mężczyźni w latach 2023-2025 mieli przekazać około 400 tysięcy złotych przebywającemu obecnie w areszcie – naczelnikowi Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. Wręczane korzyści majątkowe miały ułatwić realizację inwestycji budowlanych na terenie Poznania" – podkreślono w komunikacie.

Sprawa rozwojowa

Zatrzymani mężczyźni zostali doprowadzeni do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie. Prokurator postawił im zarzuty dotyczące wręczania korzyści majątkowych osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji.

Wobec podejrzanych prokurator zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w łącznej kwocie 350 tys. zł, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami oraz dozoru policji.

W trakcie realizacji procesowej na terenie Mazowsza i Wielkopolski uczestniczyli również funkcjonariusze Delegatury CBA w Poznaniu oraz Łodzi. Funkcjonariusze zabezpieczyli obszerną dokumentację księgową, urządzenia elektroniczne, gotówkę i monety kolekcjonerskie. CBA przypomniało, że to już druga realizacja w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Aktualnie dziewięciu osobom postawiono 14 zarzutów, jedna osoba jest tymczasowo aresztowana. W sprawie planowane są kolejne czynności.

Naczelnik nadal nie stracił pracy

Tymczasowo aresztowany naczelnik Wydziału Uzgodnień Zewnętrznych nadal pozostaje pracownikiem ZDM.

"9 lipca br., po rozmowie telefonicznej pomiędzy Zastępcą Prezydenta Miasta, Mariuszem Wiśniewskim a prokuratorem prowadzącym sprawę, Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich zwrócił się pisemnie z prośbą do prokuratury o udzielenie informacji nt. okoliczności zatrzymania pracownika, w szczególności czy doszło do niego poza miejscem pracy na gorącym uczynku. Do dnia dzisiejszego odpowiedź na to pismo nie wpłynęła do ZDM. Informacje te mogą stanowić podstawę do rozwiązania umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym" - napisał w oświadczeniu Krzysztof Olejniczak, dyrektor ZDM.

Dodał, że zgodnie z kodeksem pracy, umowa o pracę wygasa z upływem trzech miesięcy nieobecności pracownika spowodowanej tymczasowym aresztowaniem. "W niniejszym przypadku przepisy te znajdą zastosowanie. Podkreślamy również, że pozostający w stosunku pracy z Zarządem Dróg Miejskich, aresztowany – zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie otrzymuje wynagrodzenia od dnia zatrzymania" - oświadczył Olejniczak.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: FC/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM Poznań

Udostępnij:
Czytaj także:
Burza, ciemne chmury
Gdzie jest burza? Grzmi, pada i mocniej wieje
METEO
Model eVTOL
Latający samochód w płomieniach. Doszło do kolizji
BIZNES
Dawid Z. złapany przez "łowców głów"
Próbował taranować przechodniów. Dawid Z. stanie przed sądem
Wrocław
Księżna Kate, królowa Kamila i Melania Trump (17.09.2025)
"Kluczowy moment" dla księżnej Kate i Melanii Trump
Świat
zamosc - DyziO shutterstock_2406311997
Rasistowski atak na artystów. Ruch prokuratury
Lublin
pap_20250917_0GI
Kontrowersyjny pokaz na wieży zamku. Brytyjczycy przypomnieli prezydentowi o "przyjaźni"
Świat
Ambasada Rosji w Warszawie
Kaczyński chce przeniesienia rosyjskiej ambasady
imageTitle
Świątek zaczyna walkę o punkty w Seulu. Kiedy pierwszy mecz?
EUROSPORT
praca pracownik biuro shutterstock_326441207
Rewolucja w firmach. "Ponowne przemyślenie sposobu, w jaki pracujemy"
BIZNES
tusk
Tusk "ma już dosyć mądrali"
Tyler Robinson
Ujawniono SMS-y domniemanego zabójcy Charliego Kirka
Świat
kroplowka reka pwa
Każdy rzut tej choroby może zakończyć się śmiercią
Zdrowie
Latimeria chalumnae - jeden z wciąż żyjących gatunków ryb trzonopłetwych
Nowi kuzyni "żywych skamieniałości". Przez 150 lat naukowcy mieli ich pod nosem
METEO
Choroba Chagasa
Choroba "całujących robaków" szerzy się w USA. Naukowcy apelują
Zdrowie
Zdzisław K.
Syn Jacka Kurskiego z zarzutem zgwałcenia
Kujawsko-Pomorskie
Izraelska ofensywa w Gazie
Izrael przeprowadził atak na 150 celów w Gazie
Świat
Doprowadzenie do prokuratury w Grójcu 60-letniego proboszcza z gminy Tarczyn. Usłyszał on zarzut zabójstwa 68-letniego znajomego
Zabił siekierą znajomego i go podpalił. Ksiądz przejdzie badanie psychiatryczne
WARSZAWA
nogi shutterstock_100999849
"W imię miłości" do ortopedy. Te operacje są coraz bardziej popularne
Zuzanna Kuffel
Martwy dzik leżał w centrum Konstantynowa Łódzkiego
Pytał jak "skonsumować dzika", a potem wyrzucił go koło śmietnika. 47-latek zatrzymany
Łódź
imageTitle
Polacy wyszarpali zwycięstwo i wygrali grupę
EUROSPORT
Itamar Ben Gwir i Becalel Smotricz
Bruksela chce sankcji i zawieszenia wolnego handlu z Izraelem
BIZNES
imageTitle
Operator maszyny, dostawca jedzenia, mistrz świata. "Kocham cię, mamo"
EUROSPORT
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas
Głos z Brukseli w sprawie Rosji. "Musimy uderzyć"
BIZNES
Carl Pei
Smartfony to przeżytek? Nowe urządzenia na horyzoncie
BIZNES
Karol Nawrocki z Emmanuelem Macronem
Ten szczegół powtarza się na zdjęciach Nawrockiego. "Jak widać"
Parada powozów królewskich
Królewskie powitanie Trumpa
Świat
imageTitle
Polska - Holandia w mistrzostwach świata siatkarzy [RELACJA]
Najnowsze
Karol Nawrocki i Donald Trump w Waszyngtonie
List Trumpa do Nawrockiego. Nowe informacje
Świat
Różowa woda w oceanie przy brzegu Santa Monica w Kalifornii
Woda u wybrzeży zrobiła się różowa
METEO
imageTitle
Kolejny polski sędzia w Lidze Mistrzów
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica