Lekarka miała handlować receptami na opioidy, w tym fentanyl

Wielkopolska policja poinformowała w piątek, że funkcjonariusze do spraw przestępczości gospodarczej, którzy zajmują się sprawą handlu receptami, w marcu tego roku zatrzymali lekarkę jednego z poznańskich szpitali, która wystawiała, a następnie sprzedawała recepty na silne leki przeciwbólowe. - Był wśród nich Fentanyl, ale też wszystkim Oxycontin, Oxydolor, Reltebon i inne. Są to bardzo silne leki przeciwbólowe, silniejsze nawet sto razy od morfiny. Policjanci w maju zatrzymali także mężczyznę, który płacił nieuczciwej lekarce za recepty - podał mł. insp. Andrzej Borowiak rzecznik wielkopolskiej policji.

Wystawiała recepty nawet na nieżyjących pacjentów

Sprawa miała swój początek latem 2023 roku. To wtedy poznański szpital w wyniku kontroli wewnętrznej stwierdził, że jedna z zatrudnionych lekarek wystawiała niewspółmiernie dużo recept na opioidy. Zawiadomienie w tej sprawie zostało przesłane do Prokuratury Rejonowej Poznań Grunwald, a następnie do Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. - Policjanci, którzy zajęli się sprawą ustalili, że lekarka wystawiła prawie 800 recept na silne leki przeciwbólowe. Co ciekawe część recept była wystawiona na nieżyjących pacjentów. Recepty przekazywała mężczyźnie, który za nie płacił. Osoba ta następnie zrealizowała te recepty w różnych miastach wykupując ponad 1600 opakowań. Łączna wartość tych refundowanych farmaceutyków została oszacowana na około 450 tys. zł - poinformował Borowiak. Podejrzanej lekarce i mężczyźnie który odbierał od niej recepty przedstawiono już zarzuty z art. 286 kodeksu karnego w związku z art. 54 ust. 2 ustawy o refundacji leków. Obojgu grozi do 8 lat więzienia.