Uratowali 40-letni neon, akcja trwała kilka godzin

- Chodziłem obok do szkoły, do "samochodówki" na Ratajach (Zespół Szkół Samochodowych przy ul. Zamenhofa - dop. red.). Wtedy produkowano tu części do samolotów i pompy wtryskowe. Kilku moich przyjaciół tu pracowało - wspomina Zbigniew Kopras, pasjonat motoryzacji, prowadzący warsztat samochodowy w podpoznańskim Fiałkowie.

Neon stanie wśród motocykli

Kończy się pewna epoka

W mieście jednak neonów nie brakuje. Są one w miejscach użyteczności publicznej, na przykład w wejściu do kin Muza i kina Wilda, na budynku Arkadii na placu Wolności, na Ratajach informują o nazwach osiedla. - Dzisiaj w XXI wieku nikt nie zastanawia się nad tym, by napis na budynku był jak najładniejszy i do niego pasował. Kiedyś zajmowali się tym profesjonalni projektanci, którzy projektowali się tym w całości. Tak jak jest to na blokach na poznańskich Ratajach, gdzie każdy z napisów jest postawiony tak, by był widoczny jak najlepiej i był wizytówką tego miejsca. Neon WSK jest tak samo wartościowy, tylko mniej legendarny. Trzeba było się tym zająć zanim się to straci - kończy Ostrowski.