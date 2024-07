Części produkowane przez polską firmę mogły trafić do irańskich dronów. Jest śledztwo prokuratury

Części produkowane w Polsce miały być wykorzystywane w produkcji irańskich dronów Shahed 136, które rosyjska armia wykorzystuje do ataków na Ukrainę. Śledztwo w sprawie, którą wykryła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, prowadzi Prokuratura Krajowa. Byłej prezes firmy przedstawiono zarzut.

Radio Zet podało w czwartek, że państwowa firma z Poznania miała sprzedawać części, które trafiały potem do irańskich dronów bojowych Shahed 136. Takich dronów - jak przekazano - używają Rosjanie do przeprowadzania ataków na Ukrainę. Według informacji stacji, do irańskich dronów miały trafiać pompy wytwarzane przez spółkę należącą do Agencji Rozwoju Przemysłu.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak pytany o tę sprawę na konferencji prasowej poinformował, że "toczy się śledztwo, które prowadzi wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej wydziału w Poznaniu" i dotyczy "naruszenia przepisów o eksporcie broni i eksporcie technologii".

Szef MSWiA reaguje

- Sprawa została wykryta przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i oczywiście jest absolutnie bulwersująca. Natomiast prokuratura z pewnością będzie tutaj prowadziła czynności, będzie stawiać zarzuty i informować o dalszym postępie tej sprawy - powiedział szef MSWiA.

Wypowiedź szefa MSWiA TVN24

Dodał, że rząd stara się "uszczelniać wszystkie kwestie związane z sankcjami".

- W ubiegłych latach ten system był bardzo poluzowany, wbrew retoryce, i tutaj Krajowa Administracja Skarbowa we współpracy z innymi służbami prowadzi intensywne działania od kilku miesięcy po to, aby sankcje, embarga nie były obchodzone - podkreślił Siemoniak.

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Poznaniu TVN24

Śledztwo prokuratury

Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu prowadzi postępowanie w tej sprawie.

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej o WSK w Poznaniu TVN24

- Dotyczy wywozu z Polski bez wymaganego prawem zezwolenia Ministra Rozwoju i Technologii produktów wytwarzanych w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego Poznań sp. z o.o. będących produktami podwójnego zastosowania - poinformował prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.

Irański Shahed Shutterstock

Byłej prezes Renacie Sz. przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa w obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

- Aktualnie śledztwo jest w toku, zostało przedłużone do 30 września 2024 roku - dodał Nowak.

WSK Poznań TVN24

Członek zarządu WSK wyjaśnia

Skontaktowaliśmy się z Mikołajem Hauke, członkiem zarządu WSK w Poznaniu. Powiedział, że podejrzewa iż, "ówczesna prezes, Renata S., stosowała próby ominięcia tych sankcji, ponieważ Motorsazan był głównym kontrahentem firmy".

- Produkujemy pompy do traktorów. Nasza pompa waży około 10 kilogramów. Dron waży około 150 kilogramów. Dziwne, żeby stosowali tak ciężką pompę. Jest to pompa spalinowa. Nie słyszałem, żeby takie pompy wykorzystywano w dronach. Jej przeznaczenie to ciągniki rolnicze. Nasze pompy nie są przystosowane do paliwa lotniczego. Moim zdaniem tych pomp nie da się przerobić - wyjaśnia Mikołaj Hauke.

Jak dodaje, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego byli dwukrotnie w siedzibie firmy. - Zabezpieczono wszystkie dokumenty. Nie mogę udzielać informacji odnośnie tego, ile pomp paliwowych sprzedaliśmy. Jest to objęte śledztwem - podkreśla Hauke. I dodaje: - Od marca, czyli od momentu, kiedy zacząłem pracę, na pewno nie sprzedaliśmy żadnej pompy paliwowej do irańskich podmiotów. Były próby kontaktu ze strony Iranu, ale jasno odpowiedzieliśmy, że nie ma takiej opcji przez sankcje.

Oświadczenie firmy

"Zarząd firmy WSK-Poznań sp. z o.o. potwierdza fakt prowadzenia przez Prokuraturę Krajową oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego śledztwa w sprawie eksportu części produkowanych przez firmę do Iranu. WSK Poznań Sp. o.o. jest producentem pomp wtryskowych do silników diesla z zastosowaniem w ciągnikach rolniczych. Pompy te nie są technologicznie przystosowane do zasilania silników lotniczych ze względu ich wagę ani do pracy z paliwem innym niż olej napędowy, a w szczególności pracy z paliwem lotniczym" opublikowano na stronie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Poznaniu.

"Spółka wprowadziła procedury wewnętrznej kontroli potencjalnych odbiorców, w szczególności każdorazowo, dokładnie sprawdzany jest każdy potencjalny kontrahent, przeznaczenie zamawianego towaru a następnie dokonuje się analizy sankcji obowiązujących w danym czasie. W przypadku eksportu poza rynek UE, WSK Poznań Sp. z o.o. wymaga od potencjalnych klientów przesłania deklaracji użytkownika końcowego. Obecny Członek Zarządu prowadzący nadzór nad Spółką, został powołany w marcu 2024 roku, natomiast poprzednia Prezes Zarządu została odwołana z dniem 30 kwietnia 2024 roku. W dniu 03 czerwca została dokonana zmiana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecny Zarząd dokłada wszelkich starań w celu wyjaśnienia sprawy, deklarując pełną otwartość na współpracę z organami prowadzącymi postępowanie oraz prowadzi niezbędne działania celem zabezpieczenia przyszłości Spółki" - czytamy w oświadczeniu.

Autorka/Autor:mm/tok

Źródło: tvn24.pl, PAP, Radio Zet