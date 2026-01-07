Do zdarzenia doszło w Poznaniu Źródło: Google Earth

Policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w środę rano na dachu Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Ciało na dachu szpitala

- Około godziny 7.15 policjanci zostali poinformowani o zwłokach znajdujących się na dachu szpitala. To zwłoki około 50-letniego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci, czekają na przyjazd koronera, który określi przyczynę śmierci - powiedział podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Na razie nie wiadomo, jak mężczyzna znalazł się dachu budynku i kiedy się tam pojawił.

