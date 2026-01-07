Policja wyjaśnia okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono w środę rano na dachu Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego w Poznaniu.
Ciało na dachu szpitala
- Około godziny 7.15 policjanci zostali poinformowani o zwłokach znajdujących się na dachu szpitala. To zwłoki około 50-letniego mężczyzny. Na miejscu pracują policjanci, czekają na przyjazd koronera, który określi przyczynę śmierci - powiedział podkomisarz Łukasz Paterski, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
Na razie nie wiadomo, jak mężczyzna znalazł się dachu budynku i kiedy się tam pojawił.
Autorka/Autor: aa/ tam
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock