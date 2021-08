Antyszczepionkowcy zakłócili piknik dla mam. "Kilkanaście osób wtargnęło na teren szpitala"

- Był to piknik skierowany do konkretnych osób, w którym można było wziąć udział tylko na określonych zasadach. Wszystko po to, by wydarzenie odbyło się w reżimie sanitarnym i było bezpieczne dla wszystkich mam, naszych pacjentek oraz ich dzieci. Już przed piknikiem spotkaliśmy się z falą hejtu, dlatego poinformowaliśmy o sprawie policję. Niestety, tak jak się obawialiśmy, doszło do incydentu, który naruszył zasady bezpieczeństwa – mówi tvn24.pl prof. Maciej Wilczak, p.o. dyrektora szpitala.