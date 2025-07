Do zdarzenia doszło w gminie Rychtal Źródło: Google Earth

Tuż po godzinie 8 służby otrzymały zgłoszenie, z którego wynikało, że na drodze krajowej nr 39 w pobliżu miejscowości Piotrówka w gminie Rychtal zderzyły się dwa auta osobowe, którymi podróżowały trzy osoby.

Reanimacja i śmierć dwóch kierowców

- Kierowcy obu pojazdów byli zakleszczeni. Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wykonaniu dostępu do kierowców za pomocą narzędzi hydraulicznych oraz udzieleniu pierwszej pomocy. Prowadzono reanimację wobec dwóch kierowców pojazdów - przekazał nam starszy kapitan Paweł Michalski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Kępnie.

Około godziny 9.30 młodsza aspirant Anita Wylęga z Komendy Powiatowej Policji w Kępnie potwierdziła, że obaj kierowcy nie żyją. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący mercedesem 50-letni mieszkaniec gminy Domaszewice nie dostosował prędkości do warunków panujących na łuku drogi i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym fordem 28-latkiem - powiedziała rzeczniczka policji w Kępnie.

Wiadomo, że w fordzie oprócz kierowcy znajdował się również 29-letni pasażer. Z informacji przekazanych przez policję wynika, że jego stan jest określany jako niezagrażający życiu. - Co do trzeciej osoby poszkodowanej to z naszych informacji wynika, że była ona przytomna i została przetransportowana do szpitala w Kępnie - dodał Michalski.

Na miejscu jest grupa dochodzeniowo-śledcza z KPP w Kępnie. Czynności nadzoruje prokuratura.