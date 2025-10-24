Najpierw zaatakował metalowym prętem, potem podpalił garaż, w którym ukrył się 42-latek

Piła. 72-latek podpalił garaż Źródło: Redakcja Wasze Media

Policjanci z Piły zatrzymali na gorącym uczynku 72-latka, który jak się okazało celowo podpalił garaż na jednej z posesji osiedla Zielona Dolina. Z ogniem walczyło kilka zastępów straży pożarnej.

- Policjanci ustalili wstępne okoliczności zdarzenia. Wynikało z nich, że pożar powstał w wyniku celowego działania 72-letniego sąsiada. Mężczyzna został zatrzymany, a do szpitala trafił 42-letni pokrzywdzony, który doznał ogólnych obrażeń i potłuczeń - poinformował młodszy aspirant Wojciech Zeszot, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pile.

Uczestnikami zdarzenie było dwóch sąsiadów i krewnych zarazem. Okazało się, że 72-latek i jego 42-letni siostrzeniec od dłuższego czasu są skonfliktowani, a powodem są rodzinne nieporozumienia i kwestie finansowe.

Według ustaleń policji, mężczyzna miał podpalić garaż Źródło: Redakcja Wasze Media

Podpalił garaż, w którym ukrył się siostrzeniec

Co konkretnie wydarzyło się w poniedziałek? - Wieczorem 72-latek zakradł się na posesję swojego sąsiada i znienacka uderzył go w głowę metalowym prętem. Między mężczyznami doszło do szamotaniny, w trakcie której 72-latek groził pozbawieniem życia pokrzywdzonemu - zrelacjonował Zeszot.

Przestraszony 42-latek schował się w garażu. Wtedy napastnik oblał budynek benzyną i podpalił. Siostrzeniec wydostał się z pomieszczenia i wezwał służby. Wtedy 72-latek uciekł na swoją posesję i to tam zatrzymali go policjanci.

72-latek usłyszał zarzut i trafił do aresztu Źródło: KPP Piła

- Zebrany materiał dowodowy pozwolił przedstawić mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa oraz uszkodzenia mienia w postaci podpalenia garażu oraz jego wyposażenia. Szkody oszacowano na ponad 50 tysięcy złotych - wskazał policjant.

Sąd Rejonowy w Pile przychylił się do wniosku o areszt tymczasowy dla 72-latka. Za usiłowanie zabójstwa grozi nawet dożywocie.

