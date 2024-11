Parafia ma dostać ponad 25 milionów złotych i dwie działki

Burmistrz chciał ugody ta nie doszła do skutku

W 2014 roku ówczesny burmistrz chciał zawrzeć ugodę z parafią i przyjąć całą odpowiedzialność na samorząd. Uznał roszczenia i chciał zwrócić ponad 3,5 ha działek przy drodze krajowej nr 11 oraz przekazać grunty zamienne o pow. 7,73 ha przy drodze wojewódzkiej nr 444 w pobliżu strefy ekonomicznej. Ugoda, pomimo wstępnej akceptacji, nie doszła do skutku. Proboszcz parafii zachorował i postanowił przekazać decyzyjność w sprawie swojemu następcy.

Zmiana stanowiska

W 2018 r. wybory na burmistrza Ostrzeszowa wygrał Patryk Jędrowiak. W sprawie prezentował odmienne stanowisko od swojego poprzednika. Postanowił przekonać radnych, żeby całkowicie znieść odpowiedzialność samorządu i argumentować przed sądem, że całość potencjalnego odszkodowania powinna być zapłacona przez Skarb Państwa. Dowodził, że samorząd nie może ponosić odpowiedzialności za grunty zabierane przez Skarb Państwa w latach 50. - Dlatego przed sądem wnioskowaliśmy o zachowanie wszystkich działek w majątku naszego samorządu i wypłacenie ewentualnego odszkodowania w całości, ale przez Skarb Państwa, a nie przez naszą gminę – powiedział Jędrowiak. W trakcie procesu Kościół chciał odzyskać te działki, które nie są zagospodarowane i zabudowane przez gminę. - Nie zgodziliśmy się na to, ponieważ sporne działki stanowią zabezpieczenie miasta przed ewentualnymi podtopieniami – powiedział burmistrz.

Odszkodowanie i dwie działki od Lasów Państwowych

Ponadto od Skarbu Państwa reprezentowanego przez wojewodę wielkopolskiego na rzecz parafii zasądzono kwotę ponad 25 mln zł. - Dotyczy to tych nieruchomości, co do których przywrócenie własności nie jest możliwe - wyjaśnił sędzia.