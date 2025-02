"Zobaczyłam, że jakiś wariat mnie wyprzedza, więc zwolniłam". Było o włos od zderzenia. Nagranie

- Do tej sytuacji doszło w środę po godzinie 17. Jechałam spokojnie autem, gdy nagle zauważyłam, że jakiś wariat mnie wyprzedza, więc zwolniłam. To wystarczyło, żeby się zmieścił i nie wjechał czołowo w kierowcę z naprzeciwka. Jechał z dużą prędkością, ale nie on pierwszy. Z tą ulicą są straszne problemy - powiedziała pani Roksana.

Pani Roksana zamierza poinformować policję o tej niebezpiecznej sytuacji. Zwróciła również uwagę na to, że mieszkańcy prosili już władze miasta o przebudowę tej drogi i chodnika, "ale ci nic nie robią". - Chyba czekają, aż wydarzy się tragedia. Nie raz byłam świadkiem tego jak pędziły tamtędy tiry. W tym miejscu, gdy zaczyna się nagranie ograniczenie jest do 60, na rogu już 30. Trudno wyhamować do 30, gdy jedzie się zamiast przepisowych sześćdziesięciu, to osiemdziesiąt - zwróciła uwagę.