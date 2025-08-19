Ostatni żurek u Królskich. Rodzinny biznes znika po pół wieku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Z dala od domu, zabiegani, z nosami w książkach, głowami przy rozwiązywaniu kolejnych naukowych zagadek. A gdzie w tym wszystkim czas na posiłek? Tak od lat wygląda rzeczywistość akademicka. Przez ponad 50 lat "mamą" dla tych wszystkich zabieganych była Maria Królska. Serwując posiłki przypominające te domowe, dawała chwilę oddechu i wspólną przestrzeń dla profesorów, studentów, a także zwykłych poznaniaków.