35-latek brutalnie pobity. Zatrzymano trzech nastolatków

Jak przekazała rzeczniczka prasowa policji w Nowym Tomyślu mł. asp. Maja Pietruńko, do zdarzenia doszło w poniedziałek (11 sierpnia) około godziny 18.30 na osiedlu Batorego w Nowym Tomyślu.

- Doszło do bójki z udziałem czterech mężczyzn. W trakcie zdarzenia 35-letni mieszkaniec Nowego Tomyśla po uderzeniu przewrócił się, uderzając głową o betonowe podłoże. Mężczyzna doznał obrażeń zagrażających życiu i został przewieziony do szpitala - poinformowała policjantka.

Do sprawy zatrzymano trzech nastolatków w wieku 15, 16 i 17 lat.

Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Nowym Tomyślu.