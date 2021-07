Zabłądzili w bunkrach, wpadli do studni

Policjanci uratowali trzech mężczyzn, którzy podczas eksploracji niedostępnych bunkrów na terenie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego wpadli do niezabezpieczonej studni i nie byli w stanie samodzielnie wydostać się na zewnątrz. Poszukiwania utrudniał fakt, że nie było wiadomo, gdzie zaginieni się znajdują, a cała sieć korytarzy i fortyfikacji liczy 35 kilometrów.

Do zdarzenia doszło w niedzielę popołudniu. Dyżurny międzyrzeckiej policji odebrał zgłoszenie o zaginięciu trzech mężczyzn, którzy wybrali się na zwiedzanie bunkrów znajdujących się w Międzyrzeckim Rejonie Umocnionym. Te znajdują się poza wyznaczonymi szlakami turystycznymi i ich samodzielne zwiedzanie jest zabronione, a przede wszystkim niebezpieczne. Tak też było i tym razem, bo - jak wynikało ze zgłoszenia - mężczyźni mieli wpaść do jednego z niebezpiecznych szybów studni, skąd nie mogli się wydostać. Osoba zgłaszająca nie była jednak w stanie wskazać gdzie dokładnie mogą oni się znajdować.

Pomógł przewodnik

Poszukiwania nie należały do łatwych, bo Międzyrzecki Rejon Umocniony to system mrocznych i niebezpiecznych korytarzy oraz fortyfikacji ciągnący się przez blisko 35 kilometrów. Policjanci od razu zwrócili się do specjalisty - pracownika Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego. Ten, znając topografię tego terenu, pomógł w wytypowaniu miejsca, w którym mogli znajdować się mężczyźni.