Płonie hala z częściami samochodowymi
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24
Zgłoszenie o pożarze wpłynęło na stanowisko kierowania około godziny 12:15. - Płonie hala z częściami samochodowymi - przekazał dyżurny wielkopolskiej straży pożarnej.
Pożar nie jest opanowany
W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. - Aktualnie na miejscu jest dwanaście zastępów straży. Hala ma wielkość 80 na 40 metrów, ale pożarem objęta jest część o wymiarach 20 na 30 metrów - powiedział przed godziną 14 Martin Halasz, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
Na razie pożar nie jest opanowany.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Kontakt24 / Ewelina