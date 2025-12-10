Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Te same mieszkania oferował wielu klientom. Wzbogacił się o sześć milionów złotych 

Drzwi
Do zdarzenia doszło w powiecie leszczyńskim
Źródło: Google Earth
Blisko 60 zarzutów usłyszał 29-latek, który pokazywał klientom kilka mieszkań, a potem spisywał na nie umowy i pobierał zaliczki. Oszukał kilkadziesiąt osób i - jak wyliczyli śledczy - dorobił się sześciu milionów złotych.

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie zakończyli śledztwo w sprawie 29-latka, który przez osiem miesięcy oszukał kilkadziesiąt osób przy sprzedaży nieruchomości. Mężczyznę zatrzymano w marcu na terenie Śląska i od tego momentu przebywa w areszcie.

- Podczas postępowania policjanci przesłuchali blisko stu świadków, analizowali dane z kont bankowych oraz dane teleinformatyczne. Ostatecznie żmudna praca funkcjonariuszy w wydziału dochodzeniowego doprowadziła do ogłoszenia podejrzanemu 59 zarzutów - poinformowała podkomisarz Monika Żymełka, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Wmówiła 82-latce, że jest jej sąsiadką. Wszystko się nagrało

Wmówiła 82-latce, że jest jej sąsiadką. Wszystko się nagrało

Kraków
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo

Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo

WARSZAWA

Pokazywał mieszkania, spisywał umowy i pobierał zaliczki

Policjanci zarzucili 29-latkowi popełnienie oszustw i wyłudzeń. Ofiarami mężczyzny padło kilkadziesiąt osób, od których łącznie uzyskał sześć milionów złotych.

- Oskarżony oferował na sprzedaż nieruchomości, których w rzeczywistości nie posiadał. Dysponował pojedynczymi mieszkaniami, które prezentował wielu klientom, spisywał na nie umowy i pobierał zaliczki. Mężczyzna oferował także pośrednictwo w uzyskaniu kredytów na zakup mieszkań i kompleksową pomoc w zakupie nieruchomości, czego w rzeczywistości nie czynił - wskazała Żymełka.

Co zrobił z pieniędzmi? Według śledczych najprawdopodobniej przeznaczył je na regulowanie bieżących zobowiązań oraz na hazard. 29-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa/ tam

Źródło: tvn24.pl

Udostępnij:
TAGI:
WielkopolskaSprawy sądowe w PolsceProkuraturaPolicja
Czytaj także:
13-latek uciekał przed policją
13-letni pirat drogowy uciekał przed policją
Kielce
Kierowca ciężarówki z lawetą stracił panowanie nad pojazdem
Na lawecie wiózł auta. Na łuku drogi miał problemy
Lublin
Wymarzony lot, poprawne odbicie. Lot po chwałę w DSJ
Jedno kliknięcie - skok, drugie - lądowanie. Gra, która porwała miliony
Przemysław Kuwał
Wilk szary (Canis lupus)
Nielegalna praktyka zagraża wilkom. Polscy naukowcy apelują
METEO
imageTitle
Sabalenka o kobietach transpłciowych w sporcie. "Trafiła w sedno"
EUROSPORT
Pęknięcie ściany w bloku mieszkalnym w Jaśle. Ewakuowano mieszkańców
Pękła ściana w bloku, ewakuowano mieszkańców. Policja sprawdza
Jasło
Elon Musk
Kosmiczna spółka i wielkie pieniądze. To ma być plan Elona Muska
BIZNES
28-latka zatrzymano po pościgu
Miał tylko dmuchnąć w alkomat, zaczął uciekać. Pościg za motocyklistą
Lubuskie
Psy na łańcuchach na opuszczonej posesji
Opuszczona posesja, na niej psy na łańcuchach. Bez wody i jedzenia
Białystok
Funkcjonariusze wyprowadzają wykluczonego parlamentarzystę podczas zamieszek w brazylijskim parlamencie
Kontrowersyjna ustawa z poparciem parlamentu. Głosowanie poprzedziła awantura
Świat
Politycy Prawa i Sprawiedliwości
Ktoś powiedział "po moim trupie". W partii wrze, Kaczyński wzywa ludzi
Polska
pap_20251008_0U7
Minister zabrał głos w sprawie składki. "Nie ma do tego przestrzeni"
BIZNES
Do nieprzytomnego 87-latka doprowadziła policjantów stłuczka na parkingu
Szukali go po kolizji. 87-latek leżał w piwnicy, przygniótł go regał
Opole
Konflikt Tajlandii z Kambodżą. Ślady rakiet wystrzeliwanych z wyrzutni wieloprowadnicowej
Konflikt wybuchł z nową siłą. Trump: zadzwonię i powstrzymam wojnę
Świat
Zbigniew Ziobro
Czas wracać? Co Polacy sądzą o ucieczce Ziobry. Sondaż
Polska
Ciężąrówka w rowie
Ciężarówka wpadła do rowu. Utrudnienia potrwają kilka godzin
WARSZAWA
Złotówki Pieniądze PLN
Tyrowicz o inflacji: ta jedna liczba jest tylko skrótem myślowym, jest uproszczeniem
BIZNES
wydobycie metali, wydobycie surowców, złoto, srebro, miedź, nikiel, aluminium
Cena bije historyczne rekordy. "Efekt domina"
BIZNES
1 godz
pc
Tusk siał grozę. Ujawniamy sekrety tajnego posiedzenia Sejmu
Podcast polityczny
Tragedia podczas przejażdżki konnej, nie żyje 14-latka
Śmierć 14-latki po upadku z konia. Decyzja prokuratury
Lublin
imageTitle
Wyjątkowe spotkanie Rodowicz i Świątek. Specjalna okazja
EUROSPORT
Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany w pociągu
Policjanci zamiast konduktora. "Zupełnie nie spodziewał się spotkania"
Lublin
Karaibska rafa koralowa
Z masy kolorów w szarość. Tak tracimy rafy koralowe
METEO
Maroko, miasto Fez
Runęły dwa budynki mieszkalne, co najmniej 19 osób nie żyje
Świat
smartphone, smartfon, telefon
Miało być taniej, wyszło drożej. Regulator nakazuje zwrot
BIZNES
Szpital w Oleśnicy
Szefowała oddziałowi, leczyła i została uwięziona przez Grzegorza Brauna. Teraz traci pracę
Wrocław
imageTitle
Tyle polskie kluby zarobiły za udział w pucharach
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek drogowy w Żelechowie
Dachowanie pod Grodziskiem Mazowieckim. Nie żyje kierowca
WARSZAWA
Maria Corina Machado
Miała dziś odebrać Pokojową Nagrodę Nobla. "Nie stanie na scenie"
Świat
imageTitle
Hiszpanie piszą o Lewandowskim. "Zniszczony"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica