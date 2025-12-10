Te same mieszkania oferował wielu klientom. Wzbogacił się o sześć milionów złotych 

Do zdarzenia doszło w powiecie leszczyńskim Źródło: Google Earth

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Lesznie zakończyli śledztwo w sprawie 29-latka, który przez osiem miesięcy oszukał kilkadziesiąt osób przy sprzedaży nieruchomości. Mężczyznę zatrzymano w marcu na terenie Śląska i od tego momentu przebywa w areszcie.

- Podczas postępowania policjanci przesłuchali blisko stu świadków, analizowali dane z kont bankowych oraz dane teleinformatyczne. Ostatecznie żmudna praca funkcjonariuszy w wydziału dochodzeniowego doprowadziła do ogłoszenia podejrzanemu 59 zarzutów - poinformowała podkomisarz Monika Żymełka, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Lesznie.

Pokazywał mieszkania, spisywał umowy i pobierał zaliczki

Policjanci zarzucili 29-latkowi popełnienie oszustw i wyłudzeń. Ofiarami mężczyzny padło kilkadziesiąt osób, od których łącznie uzyskał sześć milionów złotych.

- Oskarżony oferował na sprzedaż nieruchomości, których w rzeczywistości nie posiadał. Dysponował pojedynczymi mieszkaniami, które prezentował wielu klientom, spisywał na nie umowy i pobierał zaliczki. Mężczyzna oferował także pośrednictwo w uzyskaniu kredytów na zakup mieszkań i kompleksową pomoc w zakupie nieruchomości, czego w rzeczywistości nie czynił - wskazała Żymełka.

Co zrobił z pieniędzmi? Według śledczych najprawdopodobniej przeznaczył je na regulowanie bieżących zobowiązań oraz na hazard. 29-latkowi grozi do 10 lat więzienia.

