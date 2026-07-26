Poznań 17-latek na hulajnodze zderzył się z policjantem podczas ucieczki

Wyraźny wzrost liczby wypadków z udziałem osób na hulajnogach elektrycznych Źródło wideo: tvn24.pl Źródło zdj. gł.: Kamil Smyk/Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 18.45 w rejonie Placu Szkolnego w Krotoszynie.

Jak przekazał nam podkomisarz Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego podjęli próbę zatrzymania do kontroli dwóch osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący hulajnogami elektrycznymi nie zastosowali się do wydawanych sygnałów do zatrzymania i oddalili się z miejsca, podejmując próbę ucieczki - powiedział nam podkomisarz Piotr Szczepaniak.

Jak dodał, w trakcie pieszego pościgu jeden z funkcjonariuszy próbował zatrzymać jednego z kierujących. Doszło do zderzenia.

Po sprawdzeniu okazało się, że kierującym hulajnogą był 17-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. Drugi z mężczyzn został zatrzymany chwilę później. Policja ustaliła, że to również 17-latek.

W sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające przez Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie.