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Poznań

17-latek na hulajnodze zderzył się z policjantem podczas ucieczki

Jeden z 17-latków jadących hulajnogą zderzył się z policjantem
Wyraźny wzrost liczby wypadków z udziałem osób na hulajnogach elektrycznych
Źródło wideo: tvn24.pl
Źródło zdj. gł.: Kamil Smyk/Shutterstock
Policjanci z Krotoszyna (Wielkopolskie) próbowali zatrzymać do kontroli dwóch kierujących hulajnogami elektrycznymi. Młodzi mężczyźni zaczęli uciekać. Jeden z nich zderzył się z policjantem.

Do zdarzenia doszło w czwartek około godziny 18.45 w rejonie Placu Szkolnego w Krotoszynie.

Jak przekazał nam podkomisarz Piotr Szczepaniak, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, funkcjonariusze wydziału ruchu drogowego podjęli próbę zatrzymania do kontroli dwóch osób poruszających się na hulajnogach elektrycznych.

- Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący hulajnogami elektrycznymi nie zastosowali się do wydawanych sygnałów do zatrzymania i oddalili się z miejsca, podejmując próbę ucieczki - powiedział nam podkomisarz Piotr Szczepaniak.

Jak dodał, w trakcie pieszego pościgu jeden z funkcjonariuszy próbował zatrzymać jednego z kierujących. Doszło do zderzenia.

Po sprawdzeniu okazało się, że kierującym hulajnogą był 17-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego. Drugi z mężczyzn został zatrzymany chwilę później. Policja ustaliła, że to również 17-latek.

W sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające przez Komendę Powiatową Policji w Krotoszynie.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadkiPolicjaHulajnogi elektryczne
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