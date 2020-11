Dramatyczna sytuacja szpitala w Słubicach. Brakuje niemal wszystkiego

Na zamianę szpitala w covidowy mieli pięć dni. I – jak twierdzi prezes - nie dostali odpowiedniego wsparcia. W słubickim szpitalu nie ma wystarczającej ilości sprzętu. A z dotychczasowej kadry pracować może ledwie co trzecia osoba. Dlatego placówka apeluje o pomoc.

Kadra zdziesiątkowana

- Nasz personel pracuje w okrojonym składzie, w okolicach 30 procent. Większość jest chora lub wysłana na kwarantannę, a część nie przedłużyła z nami umów, bo były to osoby w wieku emerytalnym i kontynuowały swoją pracę na zasadzie umowy zlecenia w czasie, kiedy nie było infekcji. Tak trudną sytuację można porównać tylko i wyłącznie do konfliktów zbrojnych. To coś w rodzaju wojny czy klęski żywiołowej – mówi dr Sybilla Brzozowska-Mańkowska.