Sołtys nie podał danych osoby zakażonej. Ktoś obrzucił jego drzwi jajkami i napisał "oszust"

"Dostawałem telefony, wieczorem zauważyłem zniszczone drzwi"

Członkowie rady podkreślili, że takie zachowanie jest karygodne i świadczy m.in. o braku zrozumienia sytuacji. Rada wskazała, że swoim oświadczeniem chce dać wyraz poparcia dla działań sołtysa oraz zapewnić go o wsparciu. "Życzymy zdrowia osobie chorej i jej najbliższym. Natomiast osobie (osobom), która była autorem debilnych napisów na drzwiach życzymy powrotu do człowieczeństwa i odkupienia swoich przewinień. Mamy nadzieję, że sprawca (sprawcy) zgłoszą się z przeprosinami do Sołtysa, a w ramach rekompensaty popracują na rzecz Sołectwa" – napisano w oświadczeniu. Członkowie rady zaapelowali także do mieszkańców o informacje i pomoc w ustaleniu sprawcy.