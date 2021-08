Jeden dom wynajmował, z drugiego wynosił wszystko, co się dało. Wpadł, bo zasnął

Najpierw zaczęły znikać cenne sprzęty AGD i RTV, potem wszystko, co tylko dało się wynieść. 30-latek z Konina (woj. wielkopolskie) podejrzany o kradzież miał wynieść nawet sedes ze spłuczką, węgiel i drewno na opał. Zgubiła go pewność siebie i alkohol.

Od marca do sierpnia wchodził do cudzego domu jak do siebie i kradł wszystko, co wydawało się wartościowe. Mężczyzna nie pogardził nawet węglem, drewnem na opał, sedesem czy grzejnikami. Sprawą zajęli się policjanci z Konina (woj. wielkopolskie). - W marcu 30-latek postanowił wynająć dom od pewnej 42-latki. Uwagę mężczyzny przykuł niezamieszkały budynek, który znajdował się na sąsiedniej działce i również należał do tej samej kobiety. Mieszkaniec Konina postanowił włamać się do tego domu i ukraść wszystkie wartościowe rzeczy – relacjonuje aspirant Sebastian Wiśniewski, rzecznik konińskiej policji.