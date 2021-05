Odnawiają stary fortepian, żeby kupić nowy wóz strażacki

Kupili go okazjonalnie, z przydomowej szopki pod Amsterdamem. Ma 115 lat. Chcą go odrestaurować, sprzedać i zarobić w ten sposób na nowy wóz strażacki, bo boją się, że ten, którym jeżdżą obecnie, odmówi posłuszeństwa. Za odnawianie starego fortepianu zabrali się właśnie strażacy z OSP w Kamieniu (Wielkopolska).

Wóz strażacki, którym obecnie jeżdżą na akcje, jeszcze działa. Ale wyjeżdża z garażu jednostki coraz częściej i musi przewozić ze sobą o wiele więcej sprzętu, niż kiedyś. - Ma 29 lat, to renault midliner m180. Nowe auto pozwoliłoby nam na szybsze i bezpieczniejsze dotarcie na miejsce zdarzenia. Będziemy mogli też zabierać cały niezbędny do akcji sprzęt - wylicza Damian Fijałkowski z OSP w Kamieniu.

Jak mówi, strażacy zdecydowali, że postarają się zebrać pieniądze na nowy wóz. To wydatek rzędu około 800 tysięcy złotych. - Dzięki wielomiesięcznym staraniom zarządu i wójta gminy Ceków-Kolonia jest szansa na zakup nowego auta ratowniczo-gaśniczego - cieszy się Fijałkowski. Od początku było jednak jasne, że muszą sami zdobyć część tej kwoty - wkład własny.

Wymienią części, pomalują i nastroją

Postanowili nie czekać z założonymi rękoma. Tak się składa, że kilku strażaków z OSP w Kamieniu zawodowo zajmuje się budową i odrestaurowywaniem starych instrumentów muzycznych. Wpadli na pomysł, żeby odkupić zniszczony fortepian, odnowić go (nieodpłatnie) i później sprzedać.

115-letni fortepian to słynny Bechstein. "Strażacy za kilka tysięcy złotych odkupili go okazyjnie z przydomowej szopki pod Amsterdamem w Holandii. Warto tu podkreślić, że nowy fortepian tej marki kosztuje - w zależności od wielkości i modelu - od około 125 do 750 tysięcy złotych. Druhowie liczą, że odnowiony instrument uda im się sprzedać za kilkadziesiąt tysięcy złotych." - czytamy na stronie osp.pl.