Policja szuka sprawcy kolizji w Kaliszu, publikuje nagranie z monitoringu

czytaj dalej

Proces Mateusza G., oskarżonego o zabójstwo brata bliźniaka, ruszył we wtorek przed poznańskim sądem okręgowym. Ofiara zginęła w czerwcu 2021 roku od siedmiu ciosów nożem. Oskarżony przyznał się do zranienia brata, ale stwierdził, że był on jego najlepszym przyjacielem i nie zrobiłby mu krzywdy.