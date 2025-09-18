Chcą wiedzieć, kto siedział za kierownicą. Policja pokazuje zdjęcie i szuka świadków

Kalisz (Wielkopolska) Źródło: Google Earth

Policjanci z Kalisza opublikowali zdjęcie, na którym widać rowerzystkę przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych oraz biały samochód, który znajduje się na pasach. Funkcjonariusze zdecydowali się na taki krok, bo liczą, że dzięki temu uda im się ustalić dane osoby, która siedziała za kierownicą tego auta. Jak się okazuje, samochód spowodował kolizję.

- Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające w sprawie dotyczącej zdarzenia drogowego, podczas którego cofający pojazd potrącił na oznakowanym przejściu dla pieszych kobietę. Do zdarzenia doszło 22 sierpnia około godz. 7.19 na skrzyżowaniu ul. Łódzkiej z ul. Rajskowską. Nie wiemy, kim jest ten kierujący. Ta osoba nie zostawiła poszkodowanej żadnych danych czy kontaktu do siebie - wskazuje Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Poszkodowana szczęśliwie nie odniosła poważniejszych obrażeń, a zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję. - Nie zmienia to faktu, że do tej sytuacji doszło. Chcemy wszystko wyjaśnić, a żeby to było możliwe, trzeba wysłuchać obu stron - mówi nam Jaworska-Wojnicz.

Policjanci szukają również świadków zdarzenia. Osoby, które widziały tę sytuację, proszone są o kontakt z kaliską komendą.