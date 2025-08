Skatowali 36-latka i wywieźli. Mężczyzna nie żyje, zatrzymane cztery osoby

Kalisz. Skatowany 36-latek nie żyje. Zatrzymane cztery osoby Źródło: Kalisz24.info.pl

Jak ustalił portal Kalisz24 INFO, do pobicia 36-letniego mieszkańca Kalisza doszło w nocy z piątku na sobotę. Mężczyzna następnie miał zostać wywieziony do sąsiedniego powiatu - znaleziono go z obrażeniami ciała w jednej z w miejscowości na terenie gminy Błaszki. Po przewiezieniu do szpitala mężczyzna zmarł. Policjanci pod nadzorem prokuratury wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

- Zostanie przeprowadzona sekcja zwłok pokrzywdzonego, by ustalić zakres obrażeń ciała i przyczynę śmierci wyjaśnia prokurator Jolanta Szkilnik, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

Do sprawy na terenie Kalisza zatrzymanych zostało czterech mężczyzn w wieku od 33 do 43 lat. - Nadal trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia - przekazała Szkilnik.

