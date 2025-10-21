Potrącił na pasach matkę z dzieckiem w wózku

Gniezno Źródło: Google Earth

Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Gnieźnie (Wielkopolska). - Około godziny 15 kierujący renault, jadąc ulicą Wrzesińską w kierunku ul. Warszawskiej, potrącił przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych matkę z dzieckiem w wózku. Zespół ratownictwa medycznego zdecydował o przewiezieniu poszkodowanych do szpitala w Gnieźnie. Następnie kilkumiesięczne dziecko przetransportowano do szpitala w Poznaniu - przekazała mł. asp. Anna Osińska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie.

Jak poinformowała policja, piesi nie odnieśli poważniejszych obrażeń, bo zakwalifikowano je jako lekki uszczerbek na zdrowiu trwający nie dłużej niż siedem dni.

Wiadomo, że wszyscy uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. 63-letniemu zatrzymano prawo jazdy. Okoliczności wyjaśniają gnieźnieńscy policjanci.

Niebezpieczna sytuacja na przejściu dla pieszych w Gnieźnie Źródło: TV Gniezno

