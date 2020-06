Motocyklem pod prąd. "Przejechał tak 15-20 kilometrów". Policja próbowała go namierzyć, ale zniknął

I pan Łukasz, i nieznajomy motocyklista jechali trasą S5 w stronę Bydgoszczy. Z tą różnicą, że kierowca motocykla poruszał się inną jezdnią drogi ekspresowej, mknął pod prąd. - Kierowcy z naprzeciwka na niego trąbili, "dawali" długimi światłami, a on dalej jechał lewym, był tego świadomy - komentuje pan Łukasz. Nagrał kierowcę jednośladu i zadzwonił pod numer alarmowy 112.

Nagranie z niebezpiecznej sytuacji przesłał do redakcji Kontakt24 . Wszystko wydarzyło się we wtorek przed godziną 20. - Jechałem od strony Poznania w stronę Bydgoszczy. Na odcinku obwodnicy Gniezna zauważyłem, że pan jedzie lewym pasem, pod prąd. Przejechał tak 15 - 20 kilometrów - twierdzi pan Łukasz Stefański.

Na 40-sekundowym filmie widać motocyklistę: porusza się jednostajnie, z tą samą prędkością, raczej spokojnie. Jedzie do przodu mając barierki po swojej prawej stronie, kontynuuje jazdę, mimo że z naprzeciwka nadjeżdżają samochody i słychać trąbienie innych kierowców. Według naszego rozmówcy jechał z prędkością około 50-60 kilometrów na godzinę.

"Policjantom nie udało się go zatrzymać"

Jak twierdzi, motocyklista nie wyglądał na osobę, która pomyliła wjazd na trasę, kogoś, kto się ewidentnie zgubił. Mijał skrzyżowania. - Nigdzie nie zjechał, ludzie go nie zatrzymali. Dokładnie wiedział, gdzie jedzie. A przecież nikt normalny by nie jechał pod prąd na drodze szybkiego ruchu - komentuje autor nagrania.

- Kierowcy z naprzeciwka trąbili, "dawali" długimi światłami, zjeżdżali na prawy pas, on dalej jechał lewym - mówi. Dodaje, że sam starał się pokazać motocykliście, że mknie w złym kierunku, a ten nie reagował. Ostatecznie pan Łukasz skręcił w zjazd na Gniezno-Toruń, kierowca jednośladu pojechał dalej.

- Od razu zgłosiłem to na policję, zadzwoniłem pod numer alarmowy 112, ale mogli nie zdążyć - podsumowuje kierowca.

Co potwierdza rzeczniczka gnieźnieńskiej policji. - We wtorek przed godziną 20 otrzymaliśmy informację o mężczyźnie poruszającym się motocyklem pod prąd na S5 na wysokości Gniezna. Jechał w kierunku Żnina, później widziany był w miejscowości Modliszewko. Niestety policjantom nie udało się go zatrzymać, być może zjechał bądź nawrócił - przekazała asp. sztab. Anna Osińska, oficer prasowa jednostki.