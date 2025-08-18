Wyprzedzał pasem awaryjnym i na zjazdach

Niebezpieczna jazda na S5 koło Gniezna (Wielkopolskie) Źródło: Inez2811/Kontakt24

Skontaktowała się z nami pani Agnieszka, która 17 sierpnia była świadkiem niebezpiecznej jazdy na drodze S5 na wysokości Gniezna.

- Około godziny 19 na trasie z Bydgoszczy w kierunku Poznania kierowca forda stwarzał kilkukrotnie zagrożenie na drodze, wyprzedzając auta pasem awaryjnym lub zjazdami. Jeździł z lewej strony na prawą, podjeżdżał bardzo blisko innych pojazdów i wykonywał wiele manewrów - relacjonowała internautka.

Pani Agnieszka przekazała, że ruch na drodze odbywał się płynnie i nie było potrzeby tak częstego wyprzedzania. - Kierowca zachowywał się bardzo agresywnie wobec innych pojazdów, pokazywał straszne nerwy, na pewno mu się bardzo spieszyło. Było to bardzo nieodpowiedzialne - zakończyła. Kobieta przesłała nagranie policji, która będzie teraz próbowała ustalić tożsamość kierowcy.