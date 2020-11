Syn był poszukiwany, jego ojciec nie chciał dopuścić do zatrzymania. "Zaatakowali policjantów"

Do 10 lat więzienia grozi dwóm mieszkańcom Drezdenka, którzy mieli zaatakować policjantów. Poturbowani funkcjonariusze trafili do szpitala, a 31- i 53-latek odpowiedzą za swoje zachowanie przed sądem.

W minioną niedzielę policjanci pojawili się w jednej z kamienic w Drezdenku (woj. lubuskie). Przyjechali, żeby sprawdzić mieszkanie, w którym miał przebywać poszukiwany do odbycia kary 31-latek. Przed budynkiem funkcjonariusze natknęli się na ojca mężczyzny. - Kiedy mundurowi wraz z nim weszli do mieszkania, jego syn zaczął uciekać. Przy próbie zatrzymania stał się agresywny i szarpał policjantów za mundur. Wtedy przyglądający się interwencji ojciec również zaatakował funkcjonariuszy. W czasie szarpaniny mundurowi byli kopani między innymi po głowach, mimo to zdołali obezwładnić napastników - relacjonował Tomasz Bartos, rzecznik strzeleckiej policji.