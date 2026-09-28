Poznań Potrącił trzy osoby i uciekł. "To nie był zwykły wypadek" Filip Czekała |

Dachowa. Trzy osoby potrącone, kierowca uciekł. Policja: to nie był zwykły wypadek Źródło wideo: facebook.com/WIESCIZOKOLICY Źródło zdj. gł.: facebook.com/WIESCIZOKOLICY

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Policjanci z Poznania około godz. 13:20 zostali powiadomieni o wypadku we wsi Dachowa. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że doszło do potrącenia trzech osób przez kierującego pojazdem marki Opel, który odjechał z miejsca zdarzenia - informuje sierżant Michał Wiśniowski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.

Wszystkie trzy osoby zostały przetransportowane do szpitala. Stan jednej z nich jest określany jako ciężki.

Policjanci ustalili tożsamość kierowcy samochodu i zatrzymali go. - Funkcjonariusze aktualnie ustalają dokładny przebieg i okoliczności tego zdarzenia - przekazał Wiśniowski.

"Nie zostały potrącone przypadkowo"

Czynności na miejscu cały czas trwają. Wstępne ustalenia wskazują na to, że osoby te nie zostały potrącone przypadkowo. - W naszej ocenie to nie był zwykły wypadek. Będziemy to wyjaśniać - powiedział po godzinie 16 młodszy inspektor Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.