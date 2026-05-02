Poznań Tragedia w bazie nurkowej. Nie żyje 58-letni nurek Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w powiecie konińskim (województwo wielkopolskie) Źródło: Google Maps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do tragicznego zdarzenia doszło o 12.20 na bazie nurkowej Honoratka w miejscowości Dąbrowa Duża koło Konina.

- Dwóch mężczyzn weszło pod wodę. Po chwili właściciel bazy nurkowej zauważył dryfujące ciało i wsiadł na łódkę, aby ratować tę osobę. Poszkodowanego wyłowiono z wody, a następnie podjęto jego reanimację. Niestety, mimo działań straży pożarnej i zespołu ratownictwa medycznego, życia 58-letniego mieszkańca województwa mazowieckiego nie udało się uratować - informuje tvn24.pl st. asp. Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie.

Nie żyje 58-letni nurek Źródło: KMP w Koninie

Na miejscu pracowało pięć zastępów straży pożarnej. Na miejscu czynności prowadzą policjanci pod nadzorem prokuratora. Okoliczności zdarzenia będą wyjaśniane.

Nurek utonął w bazie nurkowej Honoratka Źródło: OSP Ślesin

