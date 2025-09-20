"Czterej Pancerni", encyklopedie i mała fabryczka nagrobków. Witajcie w Domu Książki

Kluczowe fakty:

W czerwcu po modernizacji otwarto Dom Książki. Na parterze znalazły się księgarnia, kawiarnia i restauracja, na wyższych kondygnacjach - mieszkania.

Budynek od razu stał się jedną z nowych atrakcji miasta. Wpływa też na otoczenie - cała ulica Gwarna zaczęła się zmieniać.