Twierdzi, że celował do dzika. Postrzelił 14-letniego chłopca

Myśliwy Piotr L. usłyszał zarzuty w sprawie postrzelenia 14-latka w miejscowości Załakowo (Pomorskie). Jak ustalili śledczy, mężczyzna - myśląc, że celuje do dzika - postrzelił chłopca w nogę. Przyznał się do winy. Teraz grozi mu więzienie.

- Podejrzany, dokonując po zmierzchu odstrzału sanitarnego dzików żerujących w polu kukurydzy, nie upewnił się we właściwy sposób co do tożsamości obiektu celu. Sądząc, że mierzy do zwierzyny, oddał strzał w kierunku poruszającego się obiektu. Raniąc 14 letniego chłopca nieumyślnie spowodował obrażenia w postaci rany postrzałowej skutkującej wieloodłamowym złamaniem podudzia lewego - poinformowała prokurator.