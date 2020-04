29-letni kierowca z zarzutami, półtoraroczne bliźnięta walczą o życie w szpitalu

Zarzut spowodowania wypadku w Szczytnie (warmińsko-mazurskie), w którym ciężko ranne zostały 1,5-roczne bliźnięta usłyszał w poniedziałek 29-letni kierowca forda mustanga. Grozi mu do 8 lat więzienia. Stan zdrowia dzieci nadal jest ciężki. – Walczymy o ich życie – przekazują przedstawiciele szpitala.

29-letni kierowca w poniedziałek został doprowadzony do prokuratury.

- 29-letniemu Adamowi D. postawiony został zarzut z artykułu 177 paragraf 2 Kodeksu karnego, czyli umyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w wyniku czego doszło do potrącenia znajdującego się przy przejściu dla pieszych wózka z dwoma małoletnimi dziećmi – przekazał nam w poniedziałek po południu Krzysztof Stodolny z Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Dzieci doznały ciężkich obrażeń ciała.

Prokurator Stodolny dodał, że podejrzany przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i złożył szczegółowe wyjaśnienia. 29-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o trzymiesięczny areszt dla kierowcy.