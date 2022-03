Jest w ciąży, uciekła z Kijowa, jej mąż wrócił na wojnę. "Walczyliśmy o życie, droga to było 26 godzin piekła"

"Myślałam, że ktoś się bawi, czymś strzela. Nigdy wcześniej nie słyszałam wybuchów"

- Obudziłam męża, przeczytaliśmy wiadomości, zadzwoniliśmy do rodziców. Pytaliśmy siebie wzajemnie, czy to jest żart. To nie jest żart, to jest wojna - skonkludowała.

- Szukam pracy. Mam jeszcze pół roku, aby pracować, bo później będę w zaawansowanej ciąży. Muszę zarabiać, przynajmniej cokolwiek. Ludzie mają dobre serce, ale to nie może trwać długo. Ja to rozumiem. Wielu Ukraińców do was przyjechało. To ciężar dla Polski. Ja to rozumiem. Mówię po polsku, po angielsku, jestem przewodnikiem. Mogę się wszystkiego nauczyć. To dla mnie ważna kwestia, żebym mogła za mieszkanie płacić. Jestem bardzo wdzięczna za wszelkie dobro, które mnie tu spotkało, ale przecież nie mogę tego nadużywać - wyznaje wzruszona i przejęta.