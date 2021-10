Napad na lombard, szukają mężczyzny z nagrania 

Nieznany sprawca wszedł do lombardu we Włocławku (Kujawsko-Pomorskie), wyciągnął przedmiot przypominający broń, sterroryzował obsługę i ukradł biżuterię - opisują policjanci. Udostępniają teraz nagranie z monitoringu i proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny.

Do napadu doszło w środę przed godziną 16 przy ulicy Wojskowej we Włocławku. - Mężczyzna, który wszedł do lombardu sterroryzował obsługę, wyciągając przedmiot przypominający broń i zażądał wydania pieniędzy. Następnie pobił sprzedającego, skrępował mu ręce i skradł biżuterię. Po dokonanej kradzieży sprawca oddalił się w stronę ulicy Armii Krajowej - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.