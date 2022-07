Twierdzą, że w polskiej wsi znaleźli grób króla Wikingów i rozwiązali tysiącletnią zagadkę

Wiejkowo to niewielka miejscowość położona nieco ponad sześć kilometrów na południowy wschód od miejscowości Wolin. Do niedawna mogła pochwalić się tym, że wychował się w niej Paweł Małecki, wirtuoz cukiernictwa i mistrz Polski cukierników. Teraz jednak, o ile ustalenia naukowców się potwierdzą, Wiejkowo będzie mogła chwalić się tym, że na jej terenie znajduje się grobowiec króla Wikingów, Haralda Sinozębego Gormssona. Władca miał zginąć w 986 roku w twierdzi Jomsborg, czyli dzisiejszym mieście Wolin.

- Okoliczności śmierci władcy i jego miejsce pochówku było jedną z najstarszych zagadek w historii - przekazuje Marek Kryda, szef grupy naukowców w rozmowie z brytyjskim portalem "The First News", który jako pierwszy poinformował o odkryciu.

Udało się go dokonać dzięki wykorzystsaniu technologii LiDAR. To metoda metoda pomiaru odległości poprzez oświetlanie celu światłem laserowym i pomiar odbicia za pomocą czujnika. Dzięki niej, naukowcom udało się "zobaczyć", co znajduje się pod powierzchnią ziemi.

Wskazówka zapisana na złotym dysku

Szwedzki archeolog, Sven Rosborn, cytowany prze "The First News", twierdzi, że dysk był darem grobowym, który został usunięty z krypty pod kościołem w 1945 roku, kiedy miał go zabrać major polskiej armii, Stefan Sielski. Dysk został przez żołnierza schowany w pudełku ze starymi guzikami, gdzie był do 2014 roku. Wtedy jego 11-letnia prawnuczka znalazła go i pokazała nauczycielowi historii.