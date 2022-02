Zregenerowali płuco, które nie nadawało się do przeszczepu. Pierwszy taki zabieg w Polsce

Lekarze z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku zregenerowali płuco, które na początku nie nadawało się do przeszczepienia. Udało się to dzięki aparaturze, która stworzyła "idealne środowisko". To pierwszy taki zabieg w Polsce.

Specjaliści z Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego (UCK) w Gdańsku po raz pierwszy przeprowadzili perfuzję płuc ex vivo. Jest to zabieg, którego głównym celem jest zrewitalizowanie pobranych płuc tak, żeby nadawały się one do przeszczepienia. Cały proces odbywa się poza organizmem dawcy. Organ, który pierwotnie nie nadaje się do przeszczepu, pobiera się od dawcy i podłącza do specjalnej aparatury.