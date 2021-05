Samochód przebił barierki, uderzył w drzewo i wpadł do rowu. Zginął pasażer

25-letni mężczyzna zginął w wypadku w miejscowości Tuszewo (województwo warmińsko-mazurskie). Jak ustalili policjanci, 20-latka nie dostosowała prędkości do warunków na drodze, straciła panowanie nad pojazdem i wjechała do rowu. W aucie było pięć osób.

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę. - Kierująca samochodem osobowym honda nie dostosowała prędkości do panujących warunków ruchu, w wyniku czego straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w barierki, po czym najechała na przydrożne drzewo i zjechała do rowu - mówi asp. Joanna Kwiatkowska z policji w Iławie.