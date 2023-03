Odnaleziono byka, który uciekł właścicielowi. Jest szansa, że nie trafi do ubojni

czytaj dalej

Ciało znaleziono na polu kukurydzy, pogrzeb wstrzymano, bo do śledczych trafiły informacje, że 39-latek mógł zostać zamordowany. Okazało się, że do jego śmierci bezpośrednio nikt się nie przyczynił, ale wcześniej był dręczony. - Trzy osoby, które znęcały się nad pokrzywdzonym, zostały skazane - poinformował we wtorek prokurator Marcin Kubiak z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp.