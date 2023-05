Pseudokibice zatrzymani po meczu, "jeden z nich próbował przejechać policjanta"

Zatrzymania po meczu Elana Toruń - Zawisza Bydgoszcz

W czwartek (18 maja) policjantom udało się go namierzyć. Do zatrzymania doszło w województwie łódzkim. Mężczyzna usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta, został doprowadzony do prokuratury. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.