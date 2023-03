Półnaga kobieta, przemoc i wyzwiska. Rekolekcje zszokowały, organizator przeprasza

To, w jaki sposób organizatorzy chcieli dotrzeć do młodych odbiorców (wielu z nich jest jeszcze nieletnia) budzi duże kontrowersje. Do sieci trafiły nagrania, na których widać, jak agresywnie zachowujący się mężczyzna poniża na scenie kobietę, która ubrana jest tylko w koszulkę i majtki.

Nagrania szybko rozeszły się po sieci. Trafiły między innymi do Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych, którego przedstawiciele porównali sceny z toruńskich rekolekcji do "brutalnych filmów BDSM".

Organizator rekolekcji: poniosły ich emocje

Kuria: grupa ewangelizacyjna została odsunięta

- Budujące jest to, że opiekunowie zainteresowali się tym, co się wydarzyło. Mam nadzieję, że sprawa będzie szybko wyjaśniona - podkreśla nasza rozmówczyni.

Interwencji kuratorium nie będzie

W sprawie nie będzie interwencji kuratora oświaty. - Nie widzimy powodów do reakcji w tej sprawie. Filmy, które zamieszczane są w internecie, są wyrwanymi z kontekstu elementami przedstawienia, będącego jednym z elementów rekolekcji. My nie jesteśmy ich organizatorem, a gdybyśmy mieli reagować niejako prewencyjnie, to musielibyśmy zakazać młodzieży wychodzenia do teatrów w Toruniu czy Bydgoszczy, gdzie w czasie spektakli prezentowane są często znacznie mocniejsze sceny - mówi kujawsko-pomorska wicekurator oświaty Maria Mazurkiewicz. I dodaje: - Z relacji osób uczestniczących w rekolekcjach wiem, że nie zwróciły nawet szczególnej uwagi na ten moment przedstawienia, bo była to po prostu scena uwikłania kobiety, scena metaforyczna, pokazująca zło świata.