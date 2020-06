"Nikt nie przyszedł, nie poinformował i tak murek powstał"

Przed jedną z posesji przy ulicy Tysiąclecia w Szubinie (woj. kujawsko-pomorskie) stanął metrowy mur, żeby ziemia się nie osuwała. Blokuje teraz mieszkańcom wyjście z posesji. Jak mówi pan Jarosław, przed remontem chodnik przy jezdni był na tym samym poziomie, co ścieżka prowadząca do ich domu.

- Nikt nie przyszedł, w ogóle nie poinformował i tak murek powstał. Mało tego, mapki geodezyjne zniknęły w gminie. Byłem prosić o mapki, żeby wiedzieć, jak granice przebiegają, to mi powiedzieli, że już nie ma tych mapek - opowiada mężczyzna.

Okazało się, że miały być schody

Dodaje, że mają to być cztery wysokie stopnie. Jak tłumaczy pan Jarosław, nie jest to dobre rozwiązanie, ponieważ on jest po kilku operacjach bioder, a jego mama ma ponad 80 lat.