Imponujące żaglowce zawijają do Szczecina

Zabawa pod żaglami

Żagle 2021 to impreza zaplanowana zamiast regat The Tall Ships Races 2021, która została odwołana ze względu na epidemię. Mimo to i tak Żagle 2021 robią wrażenie - wiele imponujących jednostek zacumuje po obu brzegach Odry, które połączy specjalnie na imprezę zamontowany most pontonowy.