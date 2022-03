Uciekła z Charkowa z odłamkiem w nodze. Groziła jej amputacja, ale nogę uratowali szczecińscy lekarze

Na budynek, w którym 42-letnia Olga mieszkała we wschodniej Ukrainie, spadły bomby. Kobieta przeżyła, ale w jej nodze utkwił odłamek. W takim stanie, jedynie z zaszytą raną, uciekła z zaatakowanego przez Rosję kraju do Polski. Groziła jej utrata nogi, ale pomogli lekarze ze Szczecina, dokąd dotarła Ukrainka.

42-letnia Olga mieszkała z mężem i dziećmi w bloku w Charkowie. Na budynek i pobliski plac zabaw spadły rosyjskie bomby. Gdy rodzina uciekała do schronu, kobietę trafił odłamek. - Usłyszeliśmy alarm przeciwlotniczy. Biegliśmy z dziećmi do piwnicy. Na początku myślałam, że uderzyłam się, jak uciekaliśmy. Byłam w szoku – opowiada. Dopiero jej mąż powiedział jej, że jest ranna. – Podniosłam sukienkę. Noga była cała we krwi – kontynuuje Olga.