18-letnia Magda pojechała na zakupy i już nie wróciła. Została zamordowana w lesie

30-letni Dawid J. został oskarżony o zabicie 18-letniej Magdy. Wywiózł ją do lasu i tam - jak przekazuje prokuratura - udusił. Przyznał się do zbrodni. Nie pierwszej w jego życiu. Gdy miał 14 lat zabił 13-letnią koleżankę.

Prokuratura Rejonowa w Kamieniu Pomorskim skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Szczecinie, przeciwko Dawidowi J., Został on oskarżony o zabójstwo 18-letniej Magdy. Za ten czyn grozi kara nie niższa niż 15 lat pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności lub dożywocie.

Pojechała na zakupy, nie wróciła

O okolicznościach zbrodni opowiadał po zatrzymaniu Dawida J., a maju 2021 roku, zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierak. Podczas wspólnej konferencji z ministrem Zbigniewem Ziobrą poinformował wtedy, że Magda zaginęła 24 maja, kiedy pojechała skuterem na zakupy. Dwa dni później zaginięcie zgłosił jej ojciec.

- Nie mógł uzyskać żadnego kontaktu z córką – przekazał Sierak.

Policjanci, którzy przystąpili do poszukiwań, skupili się na analizie nagrań z kamer w miejscach, gdzie przejeżdżała Magda. Badali też historię logowań telefonów komórkowych w okolicy. Na podstawie tej pracy wskazali, że prawdopodobnym sprawcą jest Dawid J. Mężczyzna został zatrzymany 29 maja.

- Przyznał się do zabójstwa, ale nie wskazał, jak doszło do tego czynu. Nie wyjaśnił też, co motywowało go do popełnienia zbrodni – przekazał Sierak.

Zastępca prokuratora generalnego powiedział, że mimo tej postawy śledczym udało się ustalić, jak wyglądały ostatnie minuty życia Magdy.

Zatrzymany mężczyzna przyznał się do zabójstwa Magdy 31.05 | 18-latka wyszła tydzień temu na zakupy i ślad po niej zaginął. W niedzielę policja zakończyła poszukiwania. Jak informuje prokuratura, znaleziono ciało kobiety - została zamordowana. tvn24

- Miała problem z odpaleniem skutera. Sprawca zaproponował, że ją podwiezie. Zabrał ją do lasu, gdzie dokonał zabójstwa poprzez jej uduszenie, a następnie ukrył jej ciało przy korzeniach drzew, przykrywając liśćmi – przekazał Sierak.

Zabił już wcześniej

To nie pierwsza zbrodnia Dawida J. Poprzednią popełnił w 2006 roku. Miał wówczas 14 lat, ale koleżanki ze szkoły mówiły nam wówczas, że był wobec nich napastliwy już wcześniej.

Jego pierwszą ofiarą była 13-letnia koleżanka z klasy. Początkowo w śledztwie występował jako świadek – skłamał policjantom, że widział, jak Sylwia wsiadła do obcego samochodu. Potem okazało się, że ślady DNA na ciele ofiary bezsprzecznie wskazują, że to on najpierw zgwałcił, a potem zabił 13-latkę. 50 dni od odnalezienia ciała dziewczynki zatrzymano Dawida.

Trafił do poprawczaka. Podczas przepustek miał dopuszczać się kolejnych przestępstw – między innymi molestować swoją rodzoną siostrę, zaatakować młodą kobietę. W 2012 roku wyszedł na wolność i wrócił do rodzinnej miejscowości. Rodzina zamordowanej opowiadała nam wówczas, że musi go oglądać każdego dnia, a po młodym wówczas mężczyźnie nie widać żadnych wyrzutów sumienia.

Autor:eŁKa/pop

Źródło: TVN24 Szczecin