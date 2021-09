Zabójstwo byłego strażaka. Areszt dla brata ofiary

56-letni mieszkaniec Susza (województwo warmińsko-mazurskie) decyzją sądu trafi do aresztu, gdzie będzie czekał na proces w sprawie zabójstwa swojego 55-letniego brata. Podejrzany przyznał się do zbrodni. Ofiara to wieloletni członek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Narzędzie zbrodni znalezione w jeziorze

Zatrzymany mężczyzna to brat ofiary. Jak informuje prokuratura, przyznał się do zabójstwa. Decyzją sądu trafi na razie na trzy miesiące do aresztu. 56-latkowi grozi dożywocie. Prokuratura nie podała na razie, co było motywem zabójstwa.