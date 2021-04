Mieczem samurajskim zaatakował ratowników medycznych

Pijany 57-latek zaatakował samurajskim mieczem ratowników medycznych, którzy przyjechali pomóc kobiecie. Miał grozić im śmiercią. Trafił już do aresztu, grozi mu do 15 lat pozbawienia wolności.

Jak przekazał mediom Łukasz Brzeziński, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pucku, do zdarzenia doszło w minioną niedzielę 18 kwietnia. Policjanci dostali zgłoszenie do domu we Władysławowie, gdzie miało dojść do ataku na ratowników medycznych.