Potrącił pieszą na pasach. Tłumaczył, że jej nie widział

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w środę, 29 lipca, przed godz. 10 na Placu Bema w Olsztynie. Na nagraniu, które ku przestrodze upubliczniła warmińsko-mazurska policja, widać, że do oznakowanego przejścia dla pieszych zbliżają się samochody – w tym volvo, za kierownicą którego siedzi 67-letni mężczyzna.

– Zbliżając się do przejścia dla pieszych nie zachował szczególnej ostrożności i doprowadził do potrącenia kobiety – mówi nam podkom. Rafał Prokopczyk z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie. Mężczyzna przekazał policjantom, że po prostu nie zauważył kobiety wchodzącej na zebrę.

Na drodze nie ufaj innym

- Choć w tym konkretnym zdarzeniu nikt poważnie nie ucierpiał, to publikujemy nagranie ku przestrodze, aby pokazać, że chwila nieuwagi na drodze może skończyć się tragicznie. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie przejść dla pieszych zarówno do kierowców, jak i do pieszych. Przypominamy o stosowaniu zasady ograniczonego zaufania do innych uczestników ruchu drogowego – Prokopczyk zwraca się do użytkowników dróg.